24.08.2020 (10:40)
Уникальная военная техника времен Великой Отечественной войны будет представлена для посетителей международного форума «Армия-2020» в Новосибирске
Посетители площадки Международного военного-технического форума «Армия-2020» в Новосибирске смогут увидеть экспозицию уникальной военной техники времен Великой Отечественной войны.
В экспозиции будет представлен первый советский полноприводный бронеавтомобиль БА-64 1941 года, который использовался советскими войсками преимущественно в роли разведывательной машины и машиной для поддержки пехоты.
Также в экспозиции для посетителей будет представлен трофейный немецкий разведывательный бронеавтомобиль «Leichte Panzerspaehrwagen» Sd.Kfz.222 производства 1938 года, который использовали разведывательные подразделения вермахта на протяжении всей войны. Выставку дополнит 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года.
Кроме этого, на форуме можно будет увидеть боевую экипировку российских военнослужащих и сфотографироваться с образцами современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на новосибирском аэродроме Толмачево.