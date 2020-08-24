24.08.2020 (10:40)

Уникальная военная техника времен Великой Отечественной войны будет представлена для посетителей международного форума «Армия-2020» в Новосибирске

Посетители площадки Международного военного-технического форума «Армия-2020» в Новосибирске смогут увидеть экспозицию уникальной военной техники времен Великой Отечественной войны.

В экспозиции будет представлен первый советский полноприводный бронеавтомобиль БА-64 1941 года, который использовался советскими войсками преимущественно в роли разведывательной машины и машиной для поддержки пехоты.

Также в экспозиции для посетителей будет представлен трофейный немецкий разведывательный бронеавтомобиль «Leichte Panzerspaehrwagen» Sd.Kfz.222 производства 1938 года, который использовали разведывательные подразделения вермахта на протяжении всей войны. Выставку дополнит 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года.

Кроме этого, на форуме можно будет увидеть боевую экипировку российских военнослужащих и сфотографироваться с образцами современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на новосибирском аэродроме Толмачево.

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