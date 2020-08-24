24.08.2020 (10:30)

Горячим хлебом встретят гостей форума «Армия-2020» в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) развернут хлебозавод и полевую кухню на международном форуме «Армия-2020», который стартует на аэродроме Толмачево в Новосибирской области 27 августа.

На площадке форума будет функционировать полевой армейский хлебозавод. В составе оборудования хлебозавода – машина для просеивания муки, оборудование для разделки и приготовления теста, хлебопекарные печи. Во время работы форума военные повара испекут более 350 кг свежего горячего хлеба и угостят им посетителей и участников мероприятия. Кроме того, военные повара накормят всех желающих вкусной гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на военно-полевой кухне.

Работа форума на военном аэродроме города Новосибирска будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России.

На развернутых контрольно-пропускных пунктах будет проводиться обязательная термометрия для всех участников и гостей мероприятия.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске пройдет с 27 по 29 августа на базе военного аэродрома Толмачево.

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