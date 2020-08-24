24.08.2020 (07:00)

Комплексную защиту от воздушного противника покажут новосибирцам на форуме «Армия-2020»

Комплексную защиту от средств воздушного противника покажут жителям и гостям международного военно-технического форума «Армия-2020» в Новосибирске.

На открытой площадке выставки военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа продемонстрируют развернутую многоуровневую систему воздушного контроля и защиты, состоящую из комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Панцирь-С1», многофункциональной радиолокационной станции «Каста-2» и автоматизированной системы управления ПВО «Фундамент». Все посетители смогут наяву увидеть работу одной из самых надежных систем противовоздушной обороны, которая способна обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от баллистических ракет, высокоскоростных и высокоманевренных объектов до малогабаритных дронов и беспилотников.

Кроме этого, на форуме можно будет увидеть и сфотографироваться с другими образцами современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также примеры экипировки российских военнослужащих В ходе мероприятия будет уделено повышенное внимание контролю по профилактике короновируса. Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа 2020г. на аэродроме Толмачево.

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