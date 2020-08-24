24.08.2020 (08:50)

Военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации отметили 96-летие со дня создания российской военной кинологии

23 августа с.г. в день открытия Международного кинологического конкурса «Верный друг» на территории 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации отметили 96-летие со дня создания российской военной кинологии.

Приказом Реввоенсовета РККА № 1089 от 23 августа 1924 года в городе Москве (станция Кусково) был создан Центральный учебно-опытный питомник-школа военных и спортивных собак). Его целью была подготовка служебных собак для нужд Красной армии.

С питомника «Красная Звезда» начиналась вся кинология Советского Союза.

С приветственным словом по случаю праздника к военнослужащим и командам-участникам Международного кинологического конкурса «Верный друг» выступил главный судья конкурса – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев, который пожелал всем удачи в борьбе за победу в конкурсе.

В ходе торжественного мероприятия, отличившиеся в службе военнослужащие кинологической службы были отмечены ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации, ценными подарками и благодарственными письмами.

В 2020 году кинологический конкурс проходит в пятый раз в рамках проведения Международных армейских игр-2020.

Помимо российской сборной, в соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

СПРАВОЧНО:

Только за годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 г), вы только вдумайтесь в эти цифры, школой было создано 168 частей и подразделений специального назначения, подготовлено 2110 офицеров, 8200 сержантов, 32000 вожатых, 68000 служебных собак. С помощью служебных собак было уничтожено свыше 300 танков противника (3 танковых дивизии вермахта), вывезено с поля боя более 680000 тяжелораненых бойцов и командиров со своим оружием, обнаружено и обезврежено более 4 млн. мин, разминировано 303 города, обследовано территории на предмет мин 15000 км2 , подвезено на передний край более 3700 тонн боеприпасов, продуктов и других необходимых грузов, размотано собаками связи свыше 8000 км полевого кабеля, доставлено свыше 400000 донесений и служебных пакетов.

Школа участвовала в разминировании территории до 1956 года. За разминирование города Риги в 1944 году школа награждена орденом «Красной Звезды».

Выпускники и офицеры центра со своими питомцами выполняли интернациональный долг в республике Афганистан, обнаружив и обезвредив свыше 7000 мин и фугасов, участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Именно здесь, на племенном питомнике «Красная Звезда», были выведены такие породы как «Русский чёрный терьер», «Московская сторожевая», «Московский водолаз». «Русский чёрный терьер» - гордость Российской кинологии

Здесь были подготовлены первые поисково-спасательные собаки, которые участвовали в поиске людей после землетрясений в Спитаке и Ленинакане в 1988 году.

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