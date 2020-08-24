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24.08.2020 (06:32)

Экипажи вертолётов Ка-27ПС ТОФ отработали в Беринговом море взлёты и посадки на корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов»

В соответствие с планом боевой подготовки в Северо-западной части Берингова моря экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота, отработали организацию взлетов и посадок на палубу самого крупного надводного корабля ТОФ - корабля измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов». Полёты проводились в рамках комплекса учений с группировкой сил в дальней морской зоне.

К практическим тренировкам были привлечены два вертолета Ка-27, находящиеся на корабельном базировании. Летчики во взаимодействии с экипажем КИК выполнили 7 взлетов и посадок на палубу, при нахождении корабля в движении и в дрейфе. Экипажи вертолётов Ка-27ПС попутно отработали в открытом море учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море.

В ходе тренировки вертолёты произвели дозаправку топливом от корабля.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Вертолеты
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