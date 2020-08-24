24.08.2020 (08:30)

Более 500 военнослужащих и 100 единиц техники Ульяновского гвардейского соединения ВДВ задействовано в тактическом учении на полигоне “Поливно”

В период с 24 по 26 августа с.г. на полигоне “Поливно” Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения пройдет тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном по миротворческой тематике, в котором задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ “Ракушка”, а также 82-мм миномёты 2Б14 «Поднос», расчеты БПЛА, РЭБ и другие средства усиления

Целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц, личного состава подразделений в организации и ведении тактических действий при выполнении миротворческих задач, апробация отдельных положений проекта руководства по подготовке и проведению миротворческих операций, совершенствование новых приемов и способов выполнения миротворческих задач в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также обучение личного состава ведению активных, решительных действий при выполнении учебно-боевых задач.

В ходе учения десантниками будут отработаны вопросы проведения мероприятий миротворческой деятельности в зоне ответственности соединения в условиях активного противодействия НВФ, отражения нападения на наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты, сопровождения гуманитарного груза, блокирования и уничтожения обходящего отряда НВФ и проведение гуманитарной акции в лагере беженцев.

Кроме того, личный состав миротворческих подразделений на практике отработает учебно-боевую задачу по блокированию и уничтожению отходящего отряда НВФ, с этапом боевой стрельбы, в зоне ответственности в ходе десантно-штурмовых и рейдовых действий с применением современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

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