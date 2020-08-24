24.08.2020 (08:20)

Филиал парка «Патриот» в Севастополе полностью готов к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2020»

Филиал парка «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенный в Севастополе на территории аэродрома «Южный» Черноморского флота (ЧФ), полностью готов к проведению Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020».

МВТФ «Армия-2020» пройдёт с 27 по 29 августа с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

В рамках проведения форума для гостей мероприятия подготовлена программа торжественных мероприятий, показательных выступлений и тематических выставок.

Военнослужащие Черноморского флота продемонстрируют боевые возможности армейского корпуса в ходе динамического показа техники на специально подготовленной площадке. В показе будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортёры, универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».

Все три дня работы форума будут сопровождаться показательными выступлениями авиации и бронетехники с проведением лазерного, огненно-пиротехнического и светового шоу, а также реконструкцией боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолётов, рукопашным боем и и катанием на квадроциклах.

Также на МВТФ «Армия-2020» будет представлены статичные экспозиции участников форума, в том числе интерактивная выставка военной техники и вооружения, выставка достижений военно-промышленного комплекса, мастер-классы для детей и взрослых, а также уроки «Живой истории».

На сцене арены парка «Патриот» ежедневно будут проходить концерты с участием творческих коллективов Крыма, в том числе Ансамбля песни и пляски ЧФ, оркестра ЧФ, группы «Бастион», артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры и др.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. По решению командующего войсками Южного военного округа филиал парка «Патриот» в Севастополе является одной из площадок форума.

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