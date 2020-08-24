24.08.2020 (06:00)

На полигонах ВВО в Бурятии проходят лагерные сборы со специалистами РЭБ

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа приступили к отработке практических действий в ходе занятий по боевой подготовке в полевых условиях.

В рамках полевого выхода отрабатываются вопросы радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи условного противника.

Военнослужащие выполнят задачи с применением различных новейших комплексов находящихся на вооружении подразделений РЭБ. По завершении лагерных сборов будут проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовке.

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