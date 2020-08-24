24.08.2020 (05:45)

Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии ВВО завершился в Бурятии

Успешно завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей Восточного военного округа в Республике Бурятия. В нем принимали участие свыше тысячи военнослужащих и было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Полевой выход проходил сразу на нескольких полигонах, расположенных в Республике Бурятия.

Ракетчики и артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

В ходе лагерного сбора проведено более 20 тактических учений с батареями, из них 15 с боевой стрельбой, и около 17 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов. Артиллеристы выполнили более 200 огневых задач, в том числе свыше 100 с боевой стрельбой.

На завершающем этапе лагерного сбора проведено батальонное тактическое учение с привлечением танковых, мотострелковых, артиллерийских подразделений.

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