24.08.2020 (05:15)

Разведчики ВВО применили новейшее вооружение при захвате «языка» в ходе учения в Амурской области

Разведчики Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе учения на полигоне «Трехречье», выполнили захват важного офицера штаба с секретными документами находясь в тылу условного противника.

По замыслу тренировки группа разведчиков скрытно выдвинулась вглубь боевых порядков условного противника с целью добычи важных сведений о предстоящих действиях условного противника и внесения дезорганизации его деятельности.

Командир разведгруппы, применив разведывательный комплекс «Стрелец» как ретранслятор сигнала, смог получить информацию от выдвинувшегося вперед группы, более чем на 5 километров, дозора о выдвижении офицера штаба условного противника с важными документами. Быстро просчитав маршрут движения и время, разведчики организовали налет на пути движения. В результате быстрых и профессиональных действий разведчиков был захвачен и доставлен в штаб соединения важный штабной офицер с секретными документами, раскрывающие план действий условного противника.

В ходе тренировки использовались недавно поступившее вооружение. В частности, это КРУС «Стрелец», новейшие автоматы АК-12 и стреляющие ножи НРС-2.

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