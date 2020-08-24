24.08.2020 (04:45)

Танкисты ВВО в Бурятии завершили двустороннее тактическое учение

Подразделения танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, завершили двустороннее тактическое учение.

В ходе учений танкисты отработали вопросы совершения марша, как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом с полигона «Цугол» Забайкальского края на полигон «Бурдуны» в Республике Бурятия. Также, танкисты установили лагерь в полевых условиях, провели подготовительный этап перед учениями, в том числе с боевой стрельбой из танков Т-72Б штатным артиллерийским снарядом.

В ходе проведения учений военнослужащие танкового соединения отработали организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБЗ в объеме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и техники с поля боя. Лучшие экипажи по традиции были награждены грамотами и памятными вымпелами.

Напомним, что в учении приняли участие около 700 военнослужащих и было привлечено около 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-72Б, вертолеты армейской авиации МИ-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», зенитные самоходные установки «Шилка», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ.

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