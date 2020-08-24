24.08.2020 (03:45)

Впервые сразу на четырех площадках состоится военно-технический форум «Армия-2020» в Республике Бурятия

В текущем году военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) организуют масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2020» в Республике Бурятия. Форум состоится сразу на четырех площадках.

В городе Улан-Удэ демонстрация вооружения и военной техники с насыщенной развлекательной программой состоится на аэродроме «Восточный» и впервые в поселке «Сосновый Бор». В городе Кяхта спланированно мероприятие с показом боевых возможностей современного вооружения и техники ВВО на центральной площади и день открытых дверей на территории военного городка мотострелкового соединения.

В ходе форума, жителям и гостям Республики Бурятия представится уникальная возможность ознакомиться с современными образцами вооружения и военной техники Восточного военного округа. Всего в статическом показе будет представлено около 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе 9 новейших образцов.

На площадках будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

Помимо этого, на аэродроме будет организован показ авиационной техники авиационного завода, специальной техники подразделений Росгвардии, ДОСААФ, МЧС России, продукции приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия и времен Великой Отечественной войны, экипировки и боевого снаряжения.

В ходе проведения форума жители города Улан-Удэ смогут увидеть десантирование десантно-штурмовых групп парашютным и посадочным способом, выступление федерации армейской тактической стрельбы с использованием холостых боеприпасов и многое другое.

Кроме того, гостей будет ждать культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов соединений и воинских частей Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов. На отведенной площадке будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей форума «солдатской» кашей и горячим чаем.

Проведение форума «Армия-2020» одновременно на всех площадках запланировано 28-29 августа текущего года.

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