24.08.2020 (08:00)

Лучшие разведчики из 10 стран приняли участие в торжественной церемонии открытия Международных игр в Новосибирске

23 августа на территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (полигон «Кольцово») состоялось торжественное открытие шестого Международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, губернатор Новосибирской области и представители мэрии города Новосибирска, а также гости и участники конкурса.

Руководители делегаций и капитаны команд - участниц конкурса выступили перед гостями, и представили свои команды. В конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимают участие сильнейшие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.

«Проведение подобных соревнований стало замечательной традицией, которая позволяет выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнёрство между государствами и сдружить народы», - отметил начальник разведки – заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ по разведке, главный судья соревнований генерал-майор Алексей Белоусов.

Для гостей мероприятия курсанты Новосибирского высшего военного командного училища организовали показательное выступление, где продемонстрировали приемы рукопашного боя, навыки владения стрелковым и холодным оружием и высокий уровень физической подготовки.

Завершилась торжественная церемония концертной программой «Из России с любовью».

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 23 августа по 05 сентября на территории Новосибирского высшего военного командного училища – одного из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице