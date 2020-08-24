24.08.2020 (03:30)

30 боевых кораблей и судов, морская авиация и береговые войска Тихоокеанского флота задействованы в учениях с группировкой сил в дальней морской зоне

Активная часть учений проводится в северо-западной части Тихого океана, в акватории Охотского моря, на Камчатке и Чукотском полуострове.

В ходе учебно-боевых мероприятий будет дана оценка боевой готовности и боевой подготовки корабельных соединений, соединений и частей морской авиации и береговых войск флота.

По плану учений предусмотрено выполнение практических ракетных и артиллерийских стрельб.

30 боевых кораблей и судов обеспечение, 20 самолётов и вертолётов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники Тихоокеанского флота задействованы в активной части комплекса тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне.

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