24.08.2020 (05:30)

Победитель соревнований по военно-медицинскому многоборью в Узбекистане получит легковой автомобиль

Победитель конкурса «Военно-медицинская эстафета», который стартует сегодня в Узбекистане в рамках Армейских международных игр-2020, получит легковой автомобиль местного производства. Он уже выставлен на плацу горного учебного полигона Фориш, где сейчас завершаются последние приготовления к церемонии открытия конкурса.

В этом году в состязаниях принимают участие медицинские специалисты из Узбекистана, России, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины. Военным медикам предстоит показать свое мастерство в ходе двух этапов: «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». Также будет проведен конкурс «Лучший водитель».

По итогам жеребьевки на этапе «Индивидуальное мастерство» российской команде предстоит выступать второй. В выполнении комплексных упражнений по преодолению полосы препятствий и состязаниях по специальной подготовке российские военнослужащие посоревнуются с военными медиками из Белоруссии, а сборная Палестины выступит в паре с Таджикистаном. Последними на этап «Индивидуальное мастерство» выйдут военнослужащие из Узбекистана и Вьетнама.

На этапе «Командное первенство», в ходе которого среднему и младшему медицинскому персоналу предстоит выносить условно раненых с поля боя, а врачебному составу демонстрировать свои навыки и знания в симуляционном центре, российская команда выступит третьей. Откроют этап команды из Палестины и Узбекистана. Специалисты из России выступят в паре с коллегами из Таджикистана. Закрывать этап предстоит военнослужащим из Белоруссии и Вьетнама.

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