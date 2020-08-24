24.08.2020 (03:00)

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошли специальные учения по топогеодезическому и навигационному обеспечению

Специальные учения по топогеодезическому и навигационному обеспечению с личным составом топографической службы Приморской Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялись на полигоне «Сергеевский».

Военные топографы выполнили работы по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети, изготовили трехмерную модель местности полигона «Сергеевский».

Также, военнослужащими были созданы фотосхемы и изготовлены макеты местности района проведения учений. Кроме того, личный состав на практике выполнял задачи мониторинга навигационного поля в условиях радиоэлектронных помех.

В общей сложности к учениям было привлечено порядка 40 военных топографов и задействовано около 10 единиц специальной техники, поступившей на вооружение в подразделения в конце 2019 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице