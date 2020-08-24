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24.08.2020 (07:30)

Новые деревья на «Аллее дружбы» были посажены участниками Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Члены организационного комитета Международного кинологического конкурса «Верный друг» совместно с военнослужащими из команды Вьетнама посадили новое дерево на «Аллее дружбы» участников кинологического конкурса.

По словам главного судьи конкурса генерал-майора Владимира Головачева, - «Заложенная нами в прошлом году традиция позволит напоминать о тех участниках, которые внести свой вклад в развитие кинологии своим участием».

В 2019 году на территории 470 учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации появилась алея, где участниками мероприятия были высажены первые семь каштанов от лица пяти команд-участников и гостей из Израиля и Венесуэлы, посетивших конкурс в качестве наблюдателей.

Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год подряд соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 по 31 августа 2020 года.

Торжественное открытие конкурса состоялось накануне на территории 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
Верный друг , АрМИ
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