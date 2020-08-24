24.08.2020 (04:30)

Российские военные автоинспекторы продемонстрировали навыки в полицейском развороте на патрульной машине узбекских полицейских

Накануне старта конкурса «Дорожный патруль» на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» вооруженных сил Республики Узбекистан российская команда военных автоинспекторов провела заключительную тренировку по наиболее сложным элементам экстремального вождения.

Демонстрируя мастер-класс на патрульной машине, российские специалисты выполнили задачу, перекрыв по скорости и точности нормативные показатели в несколько раз.

Основой тренировки стало выполнение полицейского разворота, змейки, движения в ограниченном проходе и восьмерка.

Тренировка российских военных автоинспекторов проводилась в рамках подготовки к международным соревнованиям «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020.

Всего российская команда, участвующая в конкурсе провела несколько раздельных тренировок, в ходе которых военные автоинспекторы отработали более 20 часов вождения на патрульных автомобилях.

Торжественное открытие конкурса состоится завтра 25 августа 2020 года на полигоне «Кокандский» в Узбекистане.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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