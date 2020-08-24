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24.08.2020 (00:00)

На полигоне Алабино Западного военного округа начались динамические показы в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

Сегодня на полигоне Алабино стартуют динамические показы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), стоящей на вооружении российской армии, а также перспективных образцов видов и родов войск, в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

В ходе показов будут задействовано два демонстрационных кластера. Наземный кластер – трасса «Танкового биатлона, водный кластер – озеро Комсомольское.

Динамические показы разделены по тематике и привлекаемой технике:

  • 24 августа – динамический показ ВВСТ танковых войск;
  • 25 августа – динамический показ современных и перспективных ВВСТ, вооружения ракетных войск и артиллерии, огнеметных средств войск радиационной, химической и биологической защиты;
  • 26 августа – динамический показ ВВСТ войсковой ПВО;
  • 27 августа – динамический показ ВВСТ мотострелковых войск, огнеметных средств РХБЗ;
  • 28 августа – динамический показ ВВСТ инженерных войск и военной автомобильной техники;
  • 29 августа – динамический показ ВВСТ Воздушно-десантных войск.

Всего на динамическом показе будет задействовано 276 единиц военной техники от Вооруженных Сил Российской Федерации и 17 перспективных образцов, предоставленных предприятиями военно-промышленного комплекса.

В ходе демонстрации огневых возможностей будет израсходовано более 10 тысяч боеприпасов различного типа.

Начало динамических показов в 15.00.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ
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