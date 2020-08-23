23.08.2020 (17:30)

Команда Узбекистана лучше всех справилась с первым специальным заданием международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Команда Узбекистана лучше всех справилась с первым специальным заданием международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Кабардино-Балкарии. На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» завершился первый соревновательный день в ходе которого была выполнени первая специальная задача.

Военнослужащие пяти команд – Вооруженных Сил России и Республики Узбекистан – выполняли одно специальное задание: индивидуальное лазание. В составе каждой команды – 12 участников.

В индивидуальном лазании на скалодроме лучше всех с заданием справилась сборная Узбекистана. Результат лидера задания – 663 балла, на втором месте сборная России №1 Воздушно-десантные войска (ВДВ) – 641 балл, на третьем – военнослужащие сборной команды России №3 Южный военный округ (ЮВО)(609 баллов).

«Два военнослужащих из сборной России № 1 ВДВ и № 2 ЮВО в индивидуальном лазании показали самый лучший результат, они преодолели вертикальную стену высотой 15 метров за 15,48 секунд. Отрыв команды Узбекистана от близайших соперников не велик, впереди еще 14 специальных заданий, в том числе восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус (5642 м)», – подвел итог первого дня соревнований главный судья международного конкурса «Эльбрусское кольцо» полковник Александр Украинец.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представленны высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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