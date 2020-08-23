23.08.2020 (21:48)

Свыше 3,5 тыс. зрителей увидели торжественную церемонию открытия конкурса АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Торжественная церемония открытия конкурса Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» состоялась в Воронежской области.

Около 3,5 тыс. гостей и жителей Воронежской области увидели интерактивное шоу со светографическим представлением команд-стран участниц шестого международного конкурса военных водителей и специалистов авторемонтных мастерских.

«Впервые в этом году на полигоне учебного центра Министерства обороны Российской Федерации пройдут состязания военных водителей и специалистов ремонтных автомастерских. Для гостей красочного шоу были персонально представлены члены команд из Беларуси, Узбекистана, Китая и России. Вне зачета также выступит команда ветеранов сборной ДОСААФ России. В течение 5 дней зрителям будет представлено 4 этапа конкурса, главный из которых – командная эстафета определит лучших военных водителе», - заявил командир учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ подполковник Евгений Зубик.

Также впервые в истории Армейских международных игр был представлен символ конкурса – енот «Автошка», это пилотный проект, за который проголосовало абсолютное большинство военнослужащих учебного центра.

Для зрителей были подготовлены выступления творческих коллективов, роты почетного караула, военных водителей, выставка современного вооружения и военной техники.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице