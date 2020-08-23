23.08.2020 (19:00)

В Армении состоялось открытие конкурса АрМИ-2020 «Воин мира»

В г. Дилижан (Тавушская область) в Республике Армения состоялось торжественное открытие международного конкурса Армейских Международных игр АрМИ-2020 «Воин Мира».

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина.

Церемония открытия прошла на плацу военно-спортивного лицея имени М.Мелконяна минобороны Армении. Участников конкурса и глав иностранных делегаций приветствовал Министр обороны Армении Давид Тоноян.

Конкурс АрМИ пройдет с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Программа Конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

03 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов Конкурса «Воин Мира», а также гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамбля песни и пляски Минобороны Армении.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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