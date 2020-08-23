23.08.2020 (17:00)

В Волгограде захоронили более 650 солдат, павших в Сталинградской битве

Торжественная церемония перезахоронения останков защитников Сталинграда, обнаруженных поисковыми отрядами Волгоградской области в ходе Вахты Памяти-2020, состоялась на военно-мемориальном кладбище советских воинов у села Россошки Городищенского района Волгоградской области.

Было погребено более 650 красноармейцев, погибших во время Сталинградской битвы.

По сохранившимся медальонам и документам были установлены имена 30 военнослужащих.

В мероприятии приняли участие военный комиссар Волгоградской области, начальник Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО), представители администрации, общественных организаций, регионального отделения «Поисковое движение России», а также юнармейцы, военнослужащие военного оркестра и роты почетного караула мотострелкового соединения ЮВО, жители и гости города.

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