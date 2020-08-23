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23.08.2020 (15:00)

Впервые во Владикавказе пройдет круглый стол командования 58-й армии ЮВО и союза писателей России

Впервые 24 августа 2020 года во Владикавказе на базе гарнизонного Дома офицеров пройдет круглый стол – совместное мероприятие командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и «Союза писателей России».

Темой круглого стола станет «Роль и место писателей и журналистов в патриотическом воспитании молодого пополнения». На мероприятии обсудят патриотические примеры воинов 58-й армии ЮВО и участников боевых действий современных вооруженных конфликтов.

В мероприятии примут участие командование 58-й армии ЮВО, писатели, журналисты, представители общественных организаций и учителя средних школ.

Также в ходе работы круглого стола состоится презентация книги «Излом необъявленной войны. Первая чеченская», изданной московским издательством. Книгу представит её автор – член «Союза писателей России» Геннадий Алехин.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Культура
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