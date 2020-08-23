Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.08.2020 (12:00)

Юнармеи?цы Абхазии приняли участие в конкурсе рисунков ко Дню танкиста

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, стартовал конкурс детских рисунков на тему «Танкисты глазами ребенка». Конкурс посвящен Дню танкиста, который в этом году отпразднуют 13 сентября.

В конкурсе принимают участие около 100 детей военнослужащих ЮВО. Работы могут быть выполнены в любой технике, прием рисунков осуществляется до начала сентября.

Призеры конкурса будут избираться по различным номинациям, в т.ч. «Самый юный художник», «Мой папа – танкист», «Юный патриот» и др.

Лучшие работы представят на выставке в военном городке, победители получат грамоты и подарки.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false