23.08.2020 (10:00)

Расчеты беспилотной авиации ЮВО на Кубани и Ставрополье проводят мониторинг пожароопасной обстановки

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае и на Кубани в ходе выполнения плановых полетов проводят мониторинг противопожарной обстановки.

Полеты проходят при проведении мероприятий боевой подготовки.

Ввиду сложившейся пожароопасной ситуации к учебно-боевым полетным задачам добавился мониторинг пожарной и паводковой обстановки в зонах ответственности воинских частей и соединений ЮВО.

Информация, получаемая в режиме реального времени от расчетов комплексов с БЛА, позволит командованию оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии. При необходимости, полученная в ходе полётов информация будет передана в соответствующие ведомства муниципальных органов власти.

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