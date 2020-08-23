23.08.2020 (21:15)

На конкурсе АрМИ-2020 "Мастер-оружейник" определились лучшие военные оружейники по гаубицам

На полигоне «Константиновка» в Пензенской области завершился первый этап конкурса VI Армейских международных игр «Мастер-оружейник», в ходе которого определились лучшие военные оружейники по ремонту гаубиц.

По условиям соревнований, конкурсантам нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной 122-мм гаубицы Д-30 с условного поля боя на базу и выполнить его ремонт. Военнослужащие меняли один из элементов гаубицы и выполняли контрольный выстрел для подтверждения рабочего состояния оружия. Одним из сложных эпизодов соревнования была буксировка техники на 4 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий. По итогам первого этапа конкурса лучшие результаты показала команда Пензенского артиллерийского инженерного института, который представляет Россию на соревнованиях. Второе и третье места заняли команды Вооруженных Сил Узбекистана и Армении, соответственно.

Открывшийся сегодня в Пензенской области конкурс проводится в пятый, юбилейный раз. В этом году в нем впервые участвую 8 команд и по этому показателю стал самым представительным. Впервые в конкурсе принимают участие команды Вооружённых Сил Лаоса, Камбоджа, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на конкурс допускаются после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

Состязания будут проходить в пять этапов. Второй этап «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23» пройдет 25 августа. Третий этап «Соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» пройдет 27 августа. Четвертый этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» спланирован на 29 августа.

Заключительный четвертый этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа. В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

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