23.08.2020 (20:26)

Участники Международного этапа конкурса «Безопасный маршрут» провели соревнования по мини-футболу

В рамках Армейских международных игр-2020, военные инженеры Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Социалистическая Республики Вьетнам примут участие в конкурсе «Безопасный маршрут».

В ходе подготовки к конкурсу на территории 210-го Межрегионального учебного центра инженерных войск в городе Кстово Нижегородской области проведены товарищеские соревнования по мини-футболу.

По итогам соревнований победителем стала команда Республики Узбекистан, в финале со счетом 3:2 обыгравшая команду Республики Беларусь. «Бронза» — у военнослужащих Социалистической Республики Вьетнам.

После проведения турнира для участников конкурса и личного состава учебного центра на стадионе была организованна прямая трансляция открытия VI Армейских международных игр «АрМИ-2020» и Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Проведен праздничный концерт творческих коллективов Нижегородской области.

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