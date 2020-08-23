23.08.2020 (10:15)

В жеребьевке инженерной техники на конкурсе АрМИ-2020 «Безопасный маршрут» использовали русские матрёшки

Команды конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2020 провели распределение инженерной техники по жеребьевке. Мероприятие состоялось на полигоне 210-го межрегионального учебного центра инженерных войск (Нижегородская область).

Представители Республики Беларусь, Вьетнама и Узбекистана по очереди выбрали заложенные в традиционные русские матрёшки номера боксов, в которых находилась инженерная техника.

В конкурсе задействована различная инженерная техника, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2 и бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2.

Финал международного конкурса инженеров «Безопасный маршрут» проводится в Нижегородской области второй раз, впервые инженеры из разных стран соревновались здесь в 2015 году.

Торжественное открытие конкурса состоится 24 августа. Конкурс продлится неделю.

Справочно:

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр–2020 пройдут на полигоне Ташлыково (г. Кстово, Нижегородская обл.). В соревнованиях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама.

Конкурс проводится на маршруте, протяженностью 1350 м. В состав команд, выступающих в роли отрядов обеспечения движения танковой колонны, входят инженерно-саперное подразделение, расчет механизированного моста и экипаж инженерной машины.

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