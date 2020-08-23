23.08.2020 (19:54)

Незабываемое зрелище увидели гости торжественной церемонии открытия Международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод-2020” в Пскове

В Пскове, на полигоне десантно-штурмового соединения торжественной церемонией был открыт шестой Международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод-2020”.

Церемония открытия началась с поднятия флага соревнований. Почетное право поднять флаг игр было предоставлено победителю Международного этапа конкурса “Десантный взвод-2019” гвардии рядовому Константину Лаврентьеву.

Открыл Международный этап конкурса заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Несмотря на капризы погоды, перед гостями праздника выступил сводный оркестр Воздушно-десантных войск под управлением подполковника Владислава Твердого с новой программой плац-концерта, подготовленной к 90-летию Воздушно-десантных войск, которое было отмечено 2 августа 2020 года. Свое творчество продемонстрировали артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, народные коллективы “Сказ” и “Русские узоры” из г. Пскова.

Кроме того, во время церемонии открытия проведена акция “Бессмертный полк”. Военнослужащие гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка под песню из кинофильма “Офицеры” вынесли 100 фотографий своих родных - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Впервые в истории конкурса были представлены показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, которые в единой команде продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями.

Также был представлен вальс квартета, состоящего из двух боевых машин БМД-4М и двух бронетранспортеров БТР-МДМ “Ракушка”, которые под мелодичную музыку продемонстрировали элементы фигурного вождения боевых машин десанта на ограниченной площадке 30 на 40 метров. Кроме того, гости торжественной церемонии открытия смогли увидеть демонстрацию боевых возможностей десантно-штурмовых подразделений с беспарашютным десантированием на троссах и спусковых устройствах, показательные выступления разведчиков по рукопашному бою и роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, прыжки спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц конкурса.

Кульминацией торжественной церемонии стало исполнение всеми участниками Гимна Воздушно-десантных войск “Синева”, когда в это время над полигоном прошли три военно-транспортных самолета Ил-76мд и исполнили фигуру “Ангел”, путем отстрела тепловых ракет.

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