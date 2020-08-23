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23.08.2020 (19:26)

Аллею дружбы высадили лучшие иностранные и российские военные водители на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Аллею дружбы из редких пород деревьев высадили представители иностранных и российских команд – стран участниц конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» на полигоне учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в рамках церемонии открытия Армейских международных игр в Воронежской области.

В церемонии высадки принял участие начальник автобронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Сергей Томчик.

Международные соревнования сильнейших экипажей ремонтных мастерских и военных водителей продлятся до 29 августа. Всего для проведения Международного этапа конкурса в Воронежскую область прибыло 3 иностранные команды и более 100 военнослужащих из Беларуси, Узбекистана, России и Китая, а также команда ДОСААФ России.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
Мастера автобронетанковой техники , АрМИ , Западный военный округ
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