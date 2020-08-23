23.08.2020 (18:16)

Военный университет Минобороны России начал свою работу на форуме «Армия-2020»

В первый день работы Международного военно-технического форума «Армия-2020» экспозиция Военного университета была представлена ресурсами электронной образовательной среды, а также мультимедийными и программными комплексами, используемыми в военно-политической работе.

Гостям форума будут представлены электронный научно-образовательный комплекс «Российская военная классика в современном контексте», Всенародная база данных об участниках Великой Отечественной и советско-японской войн по материалам периодических изданий 1941–1945 годов, программный комплекс по оценке уровня финансовой грамотности военнослужащих, лиц гражданского персонала и профилактики девиантного поведения при неоправданных финансовых рисках, программно-аппаратный комплекс обобщения нарушений норм международного гуманитарного права.

В рамках культурно-художественной программы была презентована и концерт-лекция «История флага российского».

Военный университет сегодня – многопрофильное многоуровневое учебное заведение и ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных Сил Российской Федерации. Здесь осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице