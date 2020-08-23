23.08.2020 (17:54)

В Рязани прошла торжественная церемония открытия Международного конкурса «Соколиная охота-2020»

В Рязани на аэродроме Дягилево прошла торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Соколиная охота-2020». Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

«Конкурс проводится в четвертый раз, при этом впервые на территории Российской Федерации. Ранее конкурс проводился в Республике Казахстан» - заявил заместитель начальника Государственного центра БПЛА Минобороны России подполковник Андрей Лайковский.

В этом году практическая часть соревнований пройдет в Воронеже, на базе Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. В конкурса принимают участие команды Российской Федерации и Республики Беларусь. От каждой команды по два расчета БПЛА.

«Основными этапами конкурса являются: ведение воздушной разведки днем, ночью, корректировка огня артиллерии, помощь наземным силам при выводе из опасных районов, а также упражнение на скорость по подготовке комплексов к полетам и их возвращению на базу после выполнения подетных заданий. Наиболее сложным элементом конкурса традиционно считается воздушная разведка, когда расчетам БПЛА предстоит обнаруживать как днем, так и ночью замаскированные цели в районе общей площадью около 50 квадратных километров и передавать точные координаты расположения каждой из целей» - подчеркнул подполковник Андрей Лайковский .

Конкурс «Соколиная охота – 2020» продлится до 5 сентября 2020. Закрытие соревнований пройдет также на аэродроме Дягилево в Рязани.

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