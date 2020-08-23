23.08.2020 (17:48)

Военные спортсмены из Белоруссии прибыли в Воронежскую область для участия в соревнованиях специалистов беспилотной авиации АрМИ-2020 «Соколиная охота»

Практические действия в рамках соревнований специалистов из России и Белоруссии стартуют уже 24 августа на авиационном полигоне Погоново.

Команды будут размещены на базе военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В течение недели судейская бригада конкурса оценит умение расчетов БпЛА «Орлан-10» и его иностранного аналога находить цели и корректировать огонь артиллерии, сопровождать колонны военной техники, давать координаты с максимальной точностью для наведения высокоточного оружия.

Международный конкурс «Соколиная охота» пройдет в рамках Армейских международных игр уже в четвертый раз и продлится до 5 сентября. Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Места проведения конкурса расположены на военных полигонах 5 стран — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.

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