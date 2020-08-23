23.08.2020 (17:45)

На конкурсе «Авиадартс-2020» обеспечены беспрецедентные меры безопасности

Для проведения Международного конкурса «Авиадартс-2020» обеспечены все необходимые меры профилактики для недопущения распространения инфекционных и вирусных заболеваний.

«конкурс «Авиадартс» - это наибольших по численности участников конкурс. Поэтому, для обеспечения всех необходимых мер безопасности были проведены тестирования личного состава, карантинные мероприятия. Что касается иностранных участников, в частности белорусских летчиков, то они проходили тесты на Родине перед вылетом в Россию, затем по прибытию сдавали тест у нас и находились на карантине необходимый период, после чего с четом всех отрицательных тестов только приступали к подготовке к конкурсу» - рассказал представителям СМИ главный судья конкурса «Авиадартс» полковник Петр Серебряков.

«Своим мастерством и стремлением к победе вы завоевали право участвовать в Международных соревнованиях. Уверен, вы покажете свои лучшие качества, профессионализм. Считаю, что конкурс «Авиадартс» пройдет на высоком уровне и станет достойным украшением всех Армейских международных иг» - обратился к конкурсантам во время церемонии открытия заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Хочу передать огромную благодарность руководству Минобороны России и Воздушно-космических сил, а также главе региона за теплый прием на Рязанской земле, за приглашение и возможность участвовать в столь значимых соревнованиях. Также хочу пожелать всем участникам конкурса показать свой высокий уровень подготовки и мастерства, с соблюдением всех необходимых мер авиационной безопасности» - подчеркнул заместитель командующего войсками ВВС и ПВО – начальник авиации Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Александр Карев.

Торжественная церемония открытия Международного конкурса «Авиадартс-2020 прошла В Рязани на аэродроме Дягилево

Входе конкурса летчики будут соревноваться в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка (нормативы на ловкость, скорость, силу и координацию), воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-9 различной модификации).

Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса будет представлено около 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице