23.08.2020 (17:37)

Флотские артисты выступили перед жителями Норильска

Сегодня творческие коллективы Северного флота дали в Норильске первый концерт для горняков и жителей города.

Концерт состоялся на площади Горняков в районе Талнах. Военный оркестр и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота исполнили популярные музыкальные, танцевальные и вокальные номера. Флотские артисты своим выступлением поздравили жителей Таймыра с Днем горняка, который отмечается в последнее воскресенье августа.

Выступление флотских творческих коллективов было организовано с учетом противоэпидемических мер и ограничений, существующих в регионе.

Военнослужащие оркестра и артисты Ансамбля Северного флота прибыли на Таймыр для участия в комплексе совместных культурно-массовых и военно-патриотических мероприятий, проводимых командованием Северного флота совестно с администрацией города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Концерты флотских артистов спланированы в городах Норильске и Дудинке. Творческие коллективы Северного флота также выступят в полевом лагере перед военнослужащими, задействованными в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, которое состоится на следующей неделе.

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