23.08.2020 (17:19)

Экипажи бригады армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по позициям условного противника в ходе учения

На территории Псковской области боевые экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе учения нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям и живой силе условного противника.

В рамках летно-тактического учения экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-35 и многоцелевых Ми-8 совершив перелеты на оперативные аэродромы, на полигоне Лужский (Ленинградская область) выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению техники и живой силы наступающего «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте до 40 м с выполнением подскока для атаки целей на высоту 300 м с углом тангажа до 20 градусов. После набора высоты вертолёты выполнили пологое пикирование с отворотом от целей в сторону, снова уходя на предельно малую высоту.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ка, авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30, противотанковые управляемые ракеты с радиокомандной системой управления «Атака». Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

Кроме того, вертолеты армейской авиации выступили в качестве средств воздушного нападения условного противника в рамках тактического учения, проводимого с радиотехническими подразделениями соединения противовоздушной обороны объединения.

К летному тактическому учению привлекались 20 экипажей бригады армейской авиации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице