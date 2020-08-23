23.08.2020 (17:07)

В Узбекистане российские военнослужащие открыли в Доме Дружбы выставку картин, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

В Доме Дружбы на территории войскового полигона Вооруженных сил Республики Узбекистан, расположенного вблизи города Коканд, российская команда военных автоинспекторов подготовила выставку с репродукциями картин художников студии имени М.Б. Грекова, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

В торжественной обстановке руководитель российской делегации – заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох передал Узбекскому Дому Дружбы выставку картин, выполненных военными художниками Минобороны России.

Выставка напоминает участникам и гостям конкурса «Дорожный патруль» о 75-й годовщине со дня Великой Победы и включает 20 работ, в том числе: «Капитуляция Берлина» Кривоногов П.А. – 1946 г., «Победа» Кривоногов П.А. – 1948 г., «Штурм Сапун-горы» Мальцев П.Т. – 1958 г., «Под Сталинградом (33 бронебойщика)» Евстигнеев И.В. – 1955 г., «Ответ гвардейцев-минометчиков» Усыпенко Ф.П. – 1992 г. и многих других военных художников, выполненных в период с 1946 по 2014 год.

Выставка будет принимать зрителей до 2 сентября и завершится после закрытия конкурса «Дорожный патруль».

В конкурсе будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: Белоруссии, России и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября.

Торжественное открытие конкурса состоится 25 августа на полигоне Кокандский.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Республика Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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