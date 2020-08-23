Уникальное лазерное шоу покажут гостям и участникам конкурса АрМИ «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

23.08.2020 (16:39)

Современные светографические технологии были применены для создания красочного шоу торжественной церемонии открытия международного конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники».

Сочетание лазерной проекции и видеомэппинга создает иллюзию присутствия на полигоне учебного центра в городе Острогожске.

«Организаторы Армейских международных игр впервые создали для всех зрителей соревнований реалистичное трехмерное изображение, которое смогло познакомить с трассой соревнований, военным полигоном учебного центра, а также с техникой и представителями стран-участниц конкурса: сборными Белоруссии, Узбекистана, Китая и России.

Также в этом году впервые воплотили в жизнь первый талисман конкурса – ростовую куклу в виде енота, одетого в военную форму с символическими инструментами конкурса этого года – рулем и гаечным ключом», - заявил командир учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ подполковник Евгений Зубик.

Символ международного этапа конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» - енот с символическим именем «Автошка» придумали организаторы конкурса, это пилотный проект, за который проголосовало абсолютное большинство военнослужащих учебного центра, которые помогают готовить этот конкурс.

Также для зрителей подготовлены выступления творческих коллективов, роты почетного караула, военных водителей, выставка современного вооружения и военной техники.

Состязания военных водителей Армейских международных игр пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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