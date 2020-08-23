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23.08.2020 (16:39)

Уникальное лазерное шоу покажут гостям и участникам конкурса АрМИ «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

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