23.08.2020 (16:26)

Военнослужащие показали на форуме «Армия-2020» обучающие технологии, которые использовали во время пандемии

Минобороны РФ представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» инновационные образовательные технологии, которые позволили пройти пандемию без последствий для качества обучения.

Экспозицию «Военное образование – престиж и инновации» открыл статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. На выставке представители вузов и довузовских образовательных организаций Минобороны России представляют передовые технологии, применяемые в обучении и подготовки будущих офицеров.

Панков отметил, что многие из представленных технологий, в том числе, позволили пройти сложный эпидемиологический период без каких-либо сложностей.

«Мы разработали огромное количество учебников и на самом деле система военного образования абсолютно спокойно сумела адаптироваться к новым условиям, и все наши учебные заведения как довузовские, так и высшего профессионального образования в полном объеме реализовали образовательные программы», – сказал замминистра.

По его словам, благодаря этим технологиям военные образовательные заведения полностью завершили учебные программы.

«Все что вы сегодня видите этой экспозиции, позволило нам в полной мере реализовать учебные программы и учебные планы», - подчеркнул замминистра.

На экспозиции представлены автоматизированная система управления военным образованием, электронные образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные тренажеры.

В частности, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков представило тренажер собственной разработки с использованием VR-технологий, который позволяет курсантам, в том числе девушкам-летчицам, тренироваться по предполетной подготовке.

Во время работы форума на этой на экспозиции будет проведено более 40 мастер-классов для всех желающих, и все посетители смогут увидеть как учат будущих офицеров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице