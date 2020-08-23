23.08.2020 (16:05)

Североморцы обыграли таймырцев в первом хоккейном матче

Хоккейная команда арктической группировки Северного флота под руководством своего капитана – заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева провела благотворительный товарищеский матч со сборной Таймыра, состоящей из сотрудников администраций городов Дудинки и Норильска, а также местных спортсменов-любителей.

Североморцы открыли счёт в матче. Уже в первом периоде отличился игрок флотской команды Иеремий Шиндин. Вторая двадцатиминутка прошла без серьёзных потрясений. В завершающий период команды обменялись шайбами: буллит за нарушение правил в ворота «Таймыра» реализовал североморец Андриан Бухан, хозяева льда также ответили голом.

Победную точку в игре поставил капитан сборной Северного флота Олег Голубев, сделавший окончательный счёт 3:1 в пользу североморцев.

Встреча сборных Таймыра и Арктической группировки Северного флота открыла турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов», в котором традиционно принимают участие команды Дудинки, Норильска, Талнаха и Северного флота. Турнир пройдёт в течение трёх дней и завершится 25 августа. В ходе него планируется собрать деньги на лечение юному жителю Дудинки Ярославу Соловьёву, перенесшему геморрагический инсульт несколько месяцев назад.

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