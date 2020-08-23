23.08.2020 (15:38)
Музейная экспозиция «История Российской армии» будет представлена посетителям международного форума «Армия-2020» в Новосибирске
Посетители площадки Международного военного-технического форума «Армия-2020» в Новосибирске смогут увидеть музейную экспозицию «История Российской армии», которую представят сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона.
В экспозиции будут представлены информационные стенды, повествующие о истории Российской армии со времен древней Руси и по настоящее время, наиболее жестоких и кровопролитных сражениях и войнах в истории страны. Также в экспозиции подобраны фотоматериалы и исторические факты о героическом вкладе воинов-сибиряков в дело разгрома гитлеровских войск.
Выставку дополнит коллекция военной формы одежды и знаков воинской доблести СССР, России и армий иностранных государств представленная полковником запаса, доктором исторических наук, Панченко А.М., временные рамки которой охватывают период с 1917 года и по настоящее время.
Кроме этого, на форуме можно будет увидеть и сфотографироваться с образцами современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также боевую экипировку российских военнослужащих.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на новосибирском аэродроме Толмачево.