23.08.2020 (15:32)

На Северном флоте пройдут мероприятия военно-технического форума «Армия-2020»

Северный флот готовится к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Показные и выставочные мероприятия, призванные поддержать престиж и продемонстрировать привлекательность военной службы, пройдут в нескольких гарнизонах флота на территории Мурманской области.

27 августа состоится торжественное открытие региональной программы форума в Североморске. Традиционно оно пройдёт на плацу соединения надводных кораблей с участием командования флота и военнослужащих гарнизона. После краткого митинга экипажи боевых кораблей пройдут торжественным маршем перед трибунами. Для жителей и гостей флотской столицы с 10 до 18 часов три дня подряд будут работать выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы и специального, водолазного и горного снаряжения, спецсредств и амуниции военной полиции. Также будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пусковая установка ЗРК С-400 и радиолокационное вооружение.

Для показа будут открыты эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов», судно комплексного материально-технического обеспечения «Эльбрус», новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», один из самых больших в мире океанских буксиров – спасательный буксир «Николай Чикер» и рейдовый водолазный катер «Иван Швец».

В Сафоново на территории музея ВВС СФ помимо постоянно действующих выставок будет показана бронетехника исторического взвода: легендарный средний танк Т-34-85, американский М3Lee, поднятый несколько лет назад водолазами Северного флота с затонувшего в годы войны у острова Кильдина транспорта «Баллот», самоходные установки ИСУ-152 и Су-100, восстановленные личным составом отдельного ремонтно-восстановительного батальона флота.

В Печенгском районе под Корзунуво на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота военнослужащие соединения продемонстрируют навыки владения современной боевой техникой. В 11 часов 29 августа начнётся танковое шоу в исполнении механиков-водителей танкового батальона. Посетителей мероприятия увидят «летающие» арктические танки Т-80БВМ, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина. Заполярные танкисты приготовили ряд сюрпризов для зрителей.

На всех площадках форума будут работать пункты отбора граждан на военную службу по контракту, в которых все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

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