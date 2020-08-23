23.08.2020 (15:21)

Участники конкурса «Кубок моря-2020» посмотрели прямую трансляцию церемонии открытия шестых Армейских международных игр

В пункте базирования кораблей ВМС Азербайджанской Республики для участников конкурса «Кубок моря-2020» была организована прямая трансляция торжественной церемонии открытия шестых Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Экипажи кораблей участников, представители делегации Российской Федерации и командование ВМС Азербайджанской Республики собрались в пресс-центре штаба конкурса для просмотра прямой трансляции торжественной церемонии открытия шестых Армейских международных игр. С неподдельным интересом присутствующие выслушали обращение Президента Российской Федерации, премьер-министра России и выступление Министра обороны Российской Федерации, а также с нескрываемым восторгом посмотрели самые зрелищные эпизоды АрМИ прошлых лет.

Церемония открытия конкурса «Кубок моря-2020» состоится 25 августа на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. В период проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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