23.08.2020 (15:20)

Иностранные участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» посетили Парк Победы в Саратове

Иностранные участники международного конкурса Армейских международных игр-2020 «Мастера артиллерийского огня» посетили Парк Победы на Соколовой горе в Саратове.

Более 50 военнослужащих из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Армении поднялись на смотровую площадку мемориала «Журавли» и оценили красоту Саратова и левобережного города Волги — Энгельса. Личному составу понравилась выставка парка боевых машин, насчитывающая более 130 единиц военной техники, представленная самолетами, танками и артиллерийским вооружением. В национальной деревне народов Саратовской области артиллеристы по достоинству оценили русское подворье, где представлены предметы быта и обихода русского крестьянина, орудия труда, воссоздана обстановка чайной комнаты с уникальной коллекцией самоваров.

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» пройдет с 25 августа по 3 сентября на полигоне Широкий Карамыш 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

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