23.08.2020 (15:14)

Новейшие автомобили спецназа продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Новейшие образцы автотехники подразделений специального назначения продемонстрируют военнослужащие Западного военного округа в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт в Кронштадте с 27 по 29 августа.

Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте в ходе статического показа смогут увидеть бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», бронетранспортер БТР-82А, а также вооружение, военную и специальную технику противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, военной полиции. Кроме того, будут развернуты экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

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