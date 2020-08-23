23.08.2020 (15:08)

Российско-иранское военное сотрудничество восстанавливается после ограничений, введенных в связи с пандемией

Российско-иранское сотрудничество последовательно развивается и постепенно восстанавливается после ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом сегодня заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Ирана Амиром Хатами.

«Иран – стратегический партнер России. Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться», - сказал он.

Сергей Шойгу отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, контакты Москвы и Тегерана «остаются достаточно интенсивными». «Эпидемиологическая ситуация понемногу нормализуется. Возвращаемся к проведению значимых многосторонних мероприятий», – сказал российский министр.

Он сообщил, что на форуме «Армия-2020», который открывается сегодня в Кубинке, иранская делегация сможет ознакомиться с новейшим российским оружием. «В этом году мы решили совместить Международный военно-технический форум «Армия» и Армейские международные игры. На экспозициях форума иранская делегация сможет ознакомиться с новейшими образцами российского вооружения и военной техники», – сказал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ пожелал иранским военнослужащим успешного выступления на Армейских международных играх, выразив уверенность, что пребывание делегации республики в России будет насыщенным и интересным.

В ответном слове министр обороны исламской республики Амир Хатами заявил, что Россия играет важную роль на международной арене и на региональном уровне, Иран всегда был заинтересован в этом».

«Мы всегда хотели, чтобы Россия была на международной арене и в регионе сильной державой», – сказал Хатами, отметив важные роли, которые Иран и России «играют в регионе и в частности в Сирии».

Форум «Армия-2020» министр охарактеризовал как «большое специализированное военно-техническое событие на международном и региональном уровне».



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