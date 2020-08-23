23.08.2020 (14:41)

Открывшийся сегодня в Пензе международный конкурс «Мастер-оружейник» стал самым представительным за все пять лет его проведения

На полигоне Константиновка в Пензенской области состоялась торжественная церемония открытия конкурса VI Армейских международных игр «Мастер-оружейник». Он стал самым представительным за все пять лет его проведения. Впервые в конкурсе принимают участие команды вооруженных сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях представлены сборные России, Армении, Ирана и Узбекистана.

Пензенская область приветствовала участников конкурса показательными выступлениями музыкальных и творческих коллективов региона. Были представлены танцевальные постановки стран-участниц, исполнены народные песни на национальных языках. Также организаторы соревнования провели показательный учебный бой со стрельбами из минометов и гаубиц.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на соревнования допущены после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

Состязания будут проходить в пять этапов. Первый этап «Ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А» пройдет сегодня. Конкурсанты будут состязаться в экстремальной буксировке, поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической позиции на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние. На всех этапах конкурса после ремонта и буксировки техники будут проведены контрольные стрельбы.

Второй этап «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23» пройдет 25 августа.

Третий этап «Соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» состоится 27 августа. Четвертый этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» спланирован на 29 августа.

Заключительный этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа.

В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

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