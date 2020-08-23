23.08.2020 (14:35)

Российские военнослужащие проведут мастер-класс для участников и посетителей в прохождении этапов «Специальной полосы»

Российские военные специалисты по ликвидации последствий аварий проведут мастер-классы, на которых поделятся личным опытом, расскажут как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Участники игр и все желающие смогут попробовать себя в роли спасателя – освоить азы работы с аварийно-восстановительным оборудованием, научиться пользоваться средствами пожаротушения, покорить 12-метровый скалодром.

В конкурсе аварийно-спасательных формирований «Аварийный район»примут участие команды из Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Вьетнам, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Конкурс будет проходить в три этапа с 29 августа по 3 сентября.

Программа конкурса «Аварийный район» включает этапы по преодолению зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортированию оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождение «пострадавших» из-под завалов, стрельба из штатного оружия. В среднем за один день соревнований спасатели ликвидируют более пяти различных смоделированных аварийных ситуаций.

Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа.

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