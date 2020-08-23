23.08.2020 (13:30)

Во Владимирской области пройдёт международная сертификация судей конкурса «Открытая вода-2020» Армейских международных игр

Во Владимирской области для проведения конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр сформирована команда судей, которые пройдут международную сертификацию.

Для сертификации судей, отобранный от российских и китайских команд – участниц соревнований, будут организованы занятия и экзамены. В ходе занятий судьям будут детально разъяснены положения конкурса, требования безопасности, особенности выполнения его этапов, распространённые ошибки участников, а также правила начисления штрафного времени. Итогом занятий станут экзамены, сертификаты судей будут вручены российским и китайским офицерам в ходе торжественной церемонии открытия конкурса «Открытая вода-2020».

Так, например, участникам конкурса начисляется штрафные 15 секунд – за задевание буя, 20 секунд - за касание, сбивание или наезд на препятствие, выезд за пределы маршрута движения, 1 минута – за выход парома за пределы рабочего створа.

Конкурс пройдёт на полигоне Вантовый (г. Муром, Владимирская обл.) с 25 августа по 2 сентября. В финальных состязаниях встретятся команды от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. В шести этапах конкурса военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения 1,5 м в секунду.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки проведения этапов и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

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